Собянин: Около 25 компаний занимаются производством роботов в Москве

Около 25 компаний работают в сфере разработки и производства роботов в Москве, они выпускают устройства для промышленности, сельского хозяйства, складских и спасательных операций. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, правительство столицы предлагает компаниям комплексную систему поддержки с финансовыми и нефинансовыми инструментами.

«В частности, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует до 50 процентов ключевой ставки Центрального банка по инвестиционным кредитам на сумму до пяти миллиардов рублей», — указал мэр.

До 70 процентов кредитных средств компенсирует Московский гарантийный фонд. При этом на платформе Московского инновационного кластера можно получить грант до 30 млн рублей на покупку оборудования, лизинг либо компенсацию уплаченных процентов.

Важную роль в развитии отрасли играет особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва». Ее резиденты на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а также от таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования. При этом они платят 2 процента налога на прибыль вместо 25 процентов.

Также ОЭЗ помогает в подготовке кадров. На площадке «Руднево» запущен флагманский центр практической подготовки колледжей. Более трех тысяч студентов ежегодно обучаются здесь по промышленным специальностям. В свою очередь, в «Печатниках» работает центр практического обучения «Профессии будущего». Взрослые могут освоить здесь востребованную профессию, а студенты колледжей — пройти практику. Молодым специалистам доступна практика на ведущих предприятиях в рамках проекта «Техностажировка». С 2022 года в нем приняли участие 3,2 тысячи человек.

Кроме того, в ОЭЗ «Технополис Москва» открыли робоцентр компании «Технорэд». Он выпускает промышленных роботов, роботизированные системы, программное обеспечение. Технологии применяют для автоматизации ряда основных производственных операций. К 2030 году компания намерена выпустить не менее 25 тысяч роботов.

