Разработчики Disney Research научили робота человеческой мимике

Разработчики Disney Research создали робота, способного с помощью мимики выражать эмоции и распознавать по ней эмоции собеседников, сообщил Newinform.

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Робот моргает, умеет двигать губами, челюстью и делать другие мимические движения. Машина может устанавливать зрительный контакт. Для этого на груди робота установили камеру глубины.

Разработчики создали «старика» с плохим слухом. Его эмоции могут быть положительными и отрицательными.

Программисты предусмотрели «привыкание» к собеседнику - возможность снизить индекс заинтересованности человеком, которого робот-старик уже видел. По мнению создателей, новые возможности робота усиливают реалистичность персонажа.

Ранее стало известно, что официальный аккаунт робота Фёдора в Twitter удален после нелицеприятной критики в адрес российских космонавтов.

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ФОТО: pixabay.com
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