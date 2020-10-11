Робота Федора заблокировали в Twitter после оскорблений космонавтов
Официальный аккаунт робота Фёдора в Twitter удален после нелицеприятной критики в адрес российских космонавтов, сообщает РИА Новости.
«Такой учетной записи нет», - сообщается при попытке войти в аккаунт робота.
Аккаунт FEDOR в Twitter был зарегистрирован незадолго до полёта робота на МКС, которых проходил с 22 августа по 7 сентября 2019 года. Робот сообщал подробности подготовки полета, а затем изменил характер публикаций. Федор сообщал о новостях в ракетно-космической отрасли России и комментировал успехи зарубежной космонавтики. Он позволял себе высказываться об экипаже МКС в нелицеприятной форме.
Так, Федор опубликовал видео 2014 года, на котором российские космонавты Максим Сураев и Александр Самокутяев сняты в ролике в защиту тигров вместе с космонавтом Еленой Серовой. Лица мужчин красные и опухшие. Робот предложил вернуть его к полетам, намекая на пьянство живых космонавтов.
«Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты (Сураев и Серова депутаты Госдумы – прим. НСН)», - написал Федор.
Хотя аккаунт презентовал Роскосмос, его глава Дмитрий Рогозин подчеркивал, что высказывания робота не стоит считать официальной позицией госкорпорации.
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