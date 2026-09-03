Не только бизнес: Во что обходятся концертные аншлаги стадионам
Елена Афонина рассказала НСН, что подготовка концерта для работников стадиона – это тяжелый труд.
Проведение концертов на стадионе – это приятный бонус для всех, но на первом месте должны стоять спортивные мероприятия, заявила заместитель генерального директора ГАУ КО «Стадион «Калининград» («Ростех Арена») по административным и правовым вопросам Елена Афонина в пресс-центре НСН.
«Первый концерт, который у нас проводился, был концерт группы «Ленинград». Спустя шесть лет мы провели концерт в чаше стадиона, который был посвящен 80-летию Калининградской области. 4 июля 1946 Кёнигсберга область была переименована в Калининградскую. В честь праздника у нас был организован большой концерт, два дня подряд у нас выступали артисты, было грандиозно. Не все поместились даже, потому что желающих среди жителей было очень много. Нам бы хотелось проводить больше концертов, но в первую очередь мы футбольный стадион, мы хотим, чтобы поле было в идеальном состоянии, в первую очередь мы работаем для футбола. К нам только музыкальное оборудование едет месяц, так что есть свои нюансы», - рассказала она.
На праздновании 80-летия Калининградской области (в июле 2026 года) на главной сцене у «Ростех Арены» выступили Zivert, Олег Газманов и Родион Газманов, группа «Браво», 5sta Family и Burito.
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