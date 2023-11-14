«Раз в 100 лет»: Геофизик предсказал вероятность опасной для Земли солнечной бури

Ранее исследование профессора физики и астрономии Питера Беккера из Университета Джорджа Мейсона показало, что мощные солнечные бури способны нанести критический удар по глобальной системе связи, в том числе и по интернету. Они вызваны выбросами заряженных частиц от Солнца и могут искажать магнитное поле Земли, что повлечет за собой серьезные нарушения в работе спутников и наземных коммуникаций, считает ученый. Об этом сообщил портал Ferra.expert. Коломин пояснил, что вероятность такого развития событий маловероятна, так как должно совпасть множество факторов.

«Человечество наблюдает за солнечной активностью 260 лет. Сегодня идет 25-й цикл солнечной активности. Один цикл — это одиннадцать лет, сначала он увеличивается, затем уменьшается. За время наблюдений вспышки на Солнце, которые привели бы к столь глобальным последствиям, фиксировались один раз, в 1859 году (Каррингтонское событие, которое привело к разрушению телеграфной системы и поражению электрическим током операторов). Вспышки на Солнце должны не просто произойти — они должны быть еще направлены в сторону Земли. Все-таки играет роль и расстояние в 150 млн километров, и вращение Земли вокруг Солнца, и вращение самого Солнца. Должны совпасть многие факторы, которые бы привели к тому, что к Земле приблизится такой мощный удар солнечного ветра. Вероятность этого, исходя из статистики, небольшая — раз в 100 лет», — сказал Коломин.

Вместе с тем, добавил собеседник НСН, Солнце сегодня — крайне малоизученный объект.

«Те процессы, которые там происходят, конечно, ученые пытаются как-то компилировать с тем, что мы чувствуем и видим. Но вспышка любой интенсивности может произойти в любой момент. Мы можем только это наблюдать, фиксировать и предпринимать какие-то меры, предсказать что-либо заранее невозможно, масса косвенных признаков достоверности не добавляют. Можно зафиксировать солнечный всплеск, интенсивность солнечного ветра, определить, какие заряженные частицы идут (электроны, протоны), модели показывают, когда они подойдут к Земле. Самые быстрые протоны и радиационные всплески приходят за восемь минут, со скоростью солнечного света, но магнитная буря идет значительно дольше, до двух суток. В этом случае у нас есть определенный временной зазор, чтобы зафиксировать, спрогнозировать и подготовиться на Земле к встрече с этими геомагнитными возмущениями», — добавил эксперт.

В заключение Коломин заявил, что крупные корпорации, зависимые от данных событий, не готовы к ним.

«Они не очень понимают, как можно повлиять на Солнце. Повлиять, конечно, нельзя, но в России есть современная система мониторинга, надо озаботиться изучением этого явления. Нужно осознавать, что последствия солнечной бури могут быть колоссальными. Мы привыкли, что у нас есть электричество, поезда, самолеты, спутники, но все может в одну секунду закончиться. Хорошо, что государство повернулось лицом к этой проблемы, есть программы, в которых участвуют наш институт и Роскосмос», — подытожил он.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что сотовая связь и интернет защищены от удара солнечных бурь, они могут нанести урон только спутниковой связи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

