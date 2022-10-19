Ракова: В Москве разработали медоборудование для контроля качества лучевой диагностики

В Москве разработали и начали использовать отечественные медицинские фантомы для лучевой диагностики, изделия используются для обучения сотрудников и настройки медтехники. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, новое медоборудование поможет заменить зарубежное, а также повысить точность и качество диагностики для пациентов. Ракова отметила, что уже началась подготовка к организации мелкосерийного производства.

Отмечается, что всего ученые разработали четыре медицинских фантома, которые помогают врачам в клинической практике: для транскраниальных ультразвуковых (УЗ) исследований, для денситометрии, для контроля количественных параметров КТ и МРТ, а также для маммографии. Так, помощью фантомов врачи смогут усовершенствовать, в частности, навыки ультразвуковой диагностики аневризм и тромбов сосудов головного мозга, а также кистозных образований и опухолевых очагов в молочных железах.

Подчеркивается, что разработанные фантомы отличаются от иностранных аналогов более низкой стоимостью, высокой доступностью и возможностью адаптации под потребности конкретной медорганизации.

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ФОТО: Михаил Сазонов / фото предоставлено пресс-службой мэрии Москвы
ТЕГИ:РоссияМоскваМедицинское Обследование
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