Путин утвердил обновленную Стратегию развития ИИ
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию утвердил обновленную Стратегию развития искусственного интеллекта.
«Уже подписан указ об утверждении обновленной редакции национальной стратегии развития искусственного интеллекта. В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, генеративный искусственный интеллект», - сказал российский лидер.
По его словам, к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем 10 раз. Путин назвал эту задачу реалистичной.
Президент России также выделил 700 миллиардов рублей на новый нацпроект «Экономика данных».
Накануне гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что российские компании проявляют интерес к ChatGPT и другим инструментам, созданным на основе искусственного интеллекта (ИИ), однако зачастую организации не могут использовать их из-за требований к безопасности данных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru