Путин: Стыдно за растрату наследия создателей советского химпрома

Химическая промышленность СССР по общему объёму производства занимала первое место в Европе и второе место в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Выступая на Форуме будущих технологий в Москве, он отметил, что в 60-е и 70-е годы ХХ века в Советском союзе были запущены «сотни передовых заводов, созданы специализированные научные институты и конструкторские бюро».

«Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалению, стыдно, честно говоря, стыдно перед теми людьми», - отметил глава государства.

Ранее Путин постановил увеличить к 2030 году затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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