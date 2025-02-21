Путин: Стыдно за растрату наследия создателей советского химпрома

Выступая на Форуме будущих технологий в Москве, он отметил, что в 60-е и 70-е годы ХХ века в Советском союзе были запущены «сотни передовых заводов, созданы специализированные научные институты и конструкторские бюро».

«Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалению, стыдно, честно говоря, стыдно перед теми людьми», - отметил глава государства.

Ранее Путин постановил увеличить к 2030 году затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП, сообщает RT.

