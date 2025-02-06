Путин назначил нового гендиректора «Роскосмоса»

Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в Кремле.

«Освободить Борисова... от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"», — говорится в документе.

Новым руководителем госкорпорации назначен Дмитрий Баканов. Ранее он занимал пост заместителя министра транспорта, пишет RT.

Юрий Борисов возглавлял «Роскосмос» с июля 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Платонов
ТЕГИ:Владимир ПутинНазначениеРоскосмос

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