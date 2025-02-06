Путин назначил нового гендиректора «Роскосмоса»
6 февраля 202509:55
Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в Кремле.
«Освободить Борисова... от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"», — говорится в документе.
Новым руководителем госкорпорации назначен Дмитрий Баканов. Ранее он занимал пост заместителя министра транспорта, пишет RT.
Юрий Борисов возглавлял «Роскосмос» с июля 2022 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
- Кобахидзе исключил возможность восстановления дипотношений Грузии с Россией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru