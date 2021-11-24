Путин согласился с идеей усилить ответственность за переход госкомпаний на российское ПО
Президент Владимир Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута Шадаева ввести и усилить персональную ответственность руководителей госкомпаний за внедрение российского софта, сообщает RT.
В ходе совещания с членами правительства министр доложил главе государства, что, по оценкам министерства, в 2019 и 2020 годах российский рынок недополучил, в общей сложности, порядка 70 млрд рублей по утверждённым программам перехода на отечественное программное обеспечение.
«Коллеги должны понимать... в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня... может быть закрыто, и они будут не готовы. А если будут не готовы — понесут ответственность», - заключил российский лидер.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры реализует пилотный проект по импортозамещению ПО в сфере науки и образования.
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