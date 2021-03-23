В «Газпроме» оценили переход на российское ПО в 180 млрд рублей

Затраты «Газпрома» на переход на «преимущественное использование» программного обеспечения (ПО) и оборудования российского производства, предусмотренный проектом указа президента, оцениваются минимум в 180 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы компании Алексея Миллера премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По мнению Миллера, исполнение норм указа в текущей редакции станет существенной финансовой нагрузкой для «Газпрома» и приведет к рискам негативного влияния на экономические показатели компании. Отмечается, что в 2020 году «Газпром» потерпел убытки в размере более 218 млрд рублей за 9 месяцев. При этом годом ранее прибыль компании составила более 1,1 трлн рублей.

Также Миллер в своем обращении просит поручить Минцифры и Минпромторгу рассмотреть и учесть предложения компании, касающиеся доработки указа и соответствующих проектов постановлений кабмина. «Газпром» предлагает исключить сроки перехода на отечественные программы и оборудование, и добавить положение о разработке и утверждении планов перехода для компаний-субъектов критической информационной инфраструктуры.

Проект указа «О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры» предусматривает переход компаний на отечественное ПО до 1 января 2024 года, на российское оборудование — к началу 2025 года.

