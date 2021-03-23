В «Газпроме» оценили переход на российское ПО в 180 млрд рублей
Затраты «Газпрома» на переход на «преимущественное использование» программного обеспечения (ПО) и оборудования российского производства, предусмотренный проектом указа президента, оцениваются минимум в 180 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы компании Алексея Миллера премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
По мнению Миллера, исполнение норм указа в текущей редакции станет существенной финансовой нагрузкой для «Газпрома» и приведет к рискам негативного влияния на экономические показатели компании. Отмечается, что в 2020 году «Газпром» потерпел убытки в размере более 218 млрд рублей за 9 месяцев. При этом годом ранее прибыль компании составила более 1,1 трлн рублей.
Также Миллер в своем обращении просит поручить Минцифры и Минпромторгу рассмотреть и учесть предложения компании, касающиеся доработки указа и соответствующих проектов постановлений кабмина. «Газпром» предлагает исключить сроки перехода на отечественные программы и оборудование, и добавить положение о разработке и утверждении планов перехода для компаний-субъектов критической информационной инфраструктуры.
Проект указа «О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры» предусматривает переход компаний на отечественное ПО до 1 января 2024 года, на российское оборудование — к началу 2025 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 457 / сут.
Умерли
95 818+427 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 860 / сут.
- В России зафиксировали менее 8,5 тысячи случаев COVID-19 за сутки
- Голикова оценила идею обязательной вакцинации
- Соловьев обвинил Познера и Собчак в заработке на ненависти к России
- Голикова назвала условие отказа от масок в России
- В «Газпроме» оценили переход на российское ПО в 180 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru