Российские вузы стали переводить на отечественный софт

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры РФ реализует пилотный проект по импортозамещению ПО в сфере науки и образования, сообщает ТАСС.

По его словам, это первый масштабный проект, который министерство реализует совместно с подведомственным ФГАУ НИИ «Восход» и Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана.

Чернышенко отметил, что был проведён предварительный анализ возможности использования существующего в МГТУ программного обеспечения на базе отечественных операционных систем: антивирусов, браузеров, справочников, инженерных, графических и офисных программ

«Предполагается, что пилот по импортозамещению в сфере высшего образования далее сможет быть масштабирован на другие отечественные вузы», - добавил вице-премьер.

Ранее американская Zoom Video Communications ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с госучастием, сообщает RT. В Минцифры заявили, что в России разработаны пять систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom.

