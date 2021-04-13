Российские вузы стали переводить на отечественный софт
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры РФ реализует пилотный проект по импортозамещению ПО в сфере науки и образования, сообщает ТАСС.
По его словам, это первый масштабный проект, который министерство реализует совместно с подведомственным ФГАУ НИИ «Восход» и Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана.
Чернышенко отметил, что был проведён предварительный анализ возможности использования существующего в МГТУ программного обеспечения на базе отечественных операционных систем: антивирусов, браузеров, справочников, инженерных, графических и офисных программ
«Предполагается, что пилот по импортозамещению в сфере высшего образования далее сможет быть масштабирован на другие отечественные вузы», - добавил вице-премьер.
Ранее американская Zoom Video Communications ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с госучастием, сообщает RT. В Минцифры заявили, что в России разработаны пять систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 173 / сут.
Умерли
104 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 611 / сут.
- Скончался солист золотого состава ВИА «Песняры» Леонид Борткевич
- Мишустин рассказал об адаптации экономики к новым вызовам
- Лавров назвал ошибкой новые санкции ЕС против Ирана
- Российские вузы стали переводить на отечественный софт
- Более половины предпринимателей Москвы против четырехдневки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru