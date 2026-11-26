По словам Собянина, одним из главных проектов является цифровой двойник Москвы. Это виртуальная модель столицы. Она объединяет сведения об инфраструктуре, соцобъектах, транспорте, строительстве и безопасности. Система используется с 2019-го и помогает принимать управленческие решения на всех этапах реализации местных проектов: от планирования до контроля исполнения. Ежегодно с ее помощью принимают более двух тысяч решений различного уровня.



В основе цифрового двойника лежит фотограмметрическая модель Москвы и прилегающих территорий в границах Центральной кольцевой автомобильной дороги. Она включает здания, сооружения, инженерные и транспортные коммуникации. Для обновления виртуальной копии специалисты ежегодно делают более 12 млн фотографий. Модель дополняют наземные и воздушные панорамы общей протяженностью 13 тыс. километров, а также более девяти тысяч аналитических слоев.



Искусственный интеллект помогает обрабатывать снимки. Он повышает четкость изображения, корректирует цветопередачу и удаляет мешающие элементы, например авто, временные ограждения и рекламные конструкции. Отдельный ИИ-агент, обученный с учетом архитектурных особенностей города, самостоятельно создает трехмерные модели территорий.



По словам Собянина, цифровой двойник позволяет комплексно оценивать будущие проекты, учитывать расположение зданий, доступность школ и станций метро, а также прокладку и подключение инженерных сетей. Это дает возможность заранее анализировать последствия градостроительных решений, которые сложно оценить с помощью обычных чертежей и документов.



Еще одно направление — внедрение ИИ-агентов в повседневные процессы городских служб. Сейчас в цифровых системах столицы непрерывно работают более 960 таких помощников. Они задействованы в здравоохранении, образовании, градостроительстве, транспорте, обеспечении безопасности, контроле за городским хозяйством, культуре и туризме.



Например, ИИ помог московским врачам выявить 100 тысяч человек с высоким риском инфаркта и инсульта, чтобы своевременно начать лечение. В московском здравоохранении применяются более 70 сервисов компьютерного зрения по свыше чем 40 клиническим направлениям. Алгоритмы анализируют результаты рентгенографии, компьютерной томографии, выделяют возможные патологические изменения. Окончательное решение при этом остается за врачом.



Собянин рассказал и о развитии цифровой патоморфологии. В Москве создали свыше шести миллионов цифровых образов онкологических исследований, которые можно направлять специалистам для консультаций. На платформе «МосМедИИ» уже проанализировали более 21 миллиона лучевых. Сервис внедрили в 77 регионах РФ, уточнили в мэрии.



ИИ применяется и для обеспечения безопасности. С 2021 года благодаря системе распознавания лиц правоохранители задержали более 18,6 тысячи человек из федерального розыска, нашли около 2,3 тысячи пропавших без вести.



В городском хозяйстве алгоритмы анализируют изображения с 300 тысяч камер видеонаблюдения. Они помогают выявлять переполненные мусорные контейнеры, снег и сосульки на крышах, наледь на дорогах и другие нарушения. Точность распознавания превышает 90%. Кроме того, умные камеры на МКАД, Московском скоростном диаметре и в тоннелях в 2025 году зафиксировали более 2,3 миллиона дорожных инцидентов и передали информацию профильным службам.



По оценке мэра, внедрение ИИ позволяет сократить объем рутинной работы специалистов, ускорить обработку информации и повысить точность принимаемых решений.

