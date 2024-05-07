Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщили в пресс-службе Кремля.

Среди основных целей на этот период выделены следующие: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство и другие.