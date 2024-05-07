Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщили в пресс-службе Кремля.
Среди основных целей на этот период выделены следующие: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство и другие.
7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Российский лидер принес присягу президента России на торжественной церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского Дворца, после чего выступил с речью.
Путин назвал служение России огромной честью, обязанностью и священным долгом. Он также назвал ключевым приоритетом для страны народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций.
После инаугурации Путин посетил благодарственный молебен, который провел патриарх Кирилл, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru