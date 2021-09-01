Путин считает преждевременным использовать в РФ ГМО-продукты
Широкое использование в России генно-модифицированных продуктов по примеру Соединённых Штатов Америки пока преждевременно. Такую точку зрения ряда экспертов озвучил президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками, которую он провел во Владивостоке по случаю Дня знаний во время поездки на Дальний Восток.
Глава государства напомнил, что в России принят закон об ограничении использования ГМО-продукции, в том числе, для питания. Однако работа по данному направлению в научных целях не запрещена, подчеркнул Путин.
По мнению президента, Россия пока не готова идти по пути США, где выращивают генно-модифицированные бобовые, сою и кукурузу в больших объёмах. Потом эта продукция идёт на корм скоту, а затем мясо поступает на прилавки магазинов, также как и сами зерновые.
В России с 4 июля 2016 года запрещено выращивать ГМО-растения и ввозить в страну генно-модифицированные семена.
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