Пушков: Россия станет более независимой, если ее отключат от глобального интернета

Пушков полагает, что Россия только выиграет в этом плане, потому что станет более независимой в информационном плане, передает РИА Новости. Слова сенатора прозвучали в ходе круглого стола в Совфеде.

Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко ранее в эфире НСН рассказал, что жить без глобального интернета будет грустно, потому что пропадет огромный пласт популярных сервисов, в том числе Google, YouTube и многие другие.

