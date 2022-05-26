Пушков: Россия станет более независимой, если ее отключат от глобального интернета
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков не исключил отключение России от глобального интернета.
По его мнению, интернет – это та область, «где мы должны готовиться к возможному негативному сценарию».
Пушков полагает, что Россия только выиграет в этом плане, потому что станет более независимой в информационном плане, передает РИА Новости. Слова сенатора прозвучали в ходе круглого стола в Совфеде.
Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко ранее в эфире НСН рассказал, что жить без глобального интернета будет грустно, потому что пропадет огромный пласт популярных сервисов, в том числе Google, YouTube и многие другие.
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