Разработчик сайта Кремля усомнился в успехе российских аналогов Instagram*
Looky и Sunlight Play не будут пользоваться успехов у российских пользователей, так как они не привнесут нового функционала, заявил НСН Артем Геллер.
Деятельность новых российских соцсетей обречена на провал из-за отсутствия новых функций, нехватки финансирования и их работы исключительно внутри России. Об этом НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.
Ранее правительство России одобрило проекты соцсетей, призванных заменить Instagram (вместе с Facebook принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией в России) и TikTok, — Looky и Sunlight Play соответственно. Предполагается, что их разработчики получат деньги от государства — 459,7 млн рублей на Looky и до 200 млн на Sunlight Play. Геллер заявил, что аналоги соцсетей не будут пользоваться успехом у пользователей.
«Аудитория просто так не перейдет на новые соцсети. Ее можно привлечь либо востребованным новым функционалом, либо если сервис будет запущен в рамках таких IT-гигантов, как, например, Yandex и Mail.ru. Первого, скорее всего, не произойдет, так как Looky и Sunlight Play позиционируют себя как аналоги, к тому же, это слишком большой риск. Что же касается Yandex и Mail.ru, у них есть подобные решения, которые слабо работают. Независимое функционирование Looky и Sunlight Play представляется мне невозможным», — сказал Геллер.
Собеседник НСН назвал государственное финансирование разработчиков проектов недостаточным.
«Выделяемых средств хватит только на старт проекта и работу в течение года. Не учитывается то, что эти продукты должны развиваться. Со временем нужно будет все больше денег, огромные суммы необходимо тратить на маркетинг, PR. Для разработки и раскрутки новых соцсетей понадобятся минимум несколько лет и миллиарды рублей», — подчеркнул программист.
Разработчик сайта Kremlin.ru отметил, что новые сервисы не должны ограничиваться российской аудиторией.
«Если Sunlight Play и Looky будут функционировать только внутри России, они не смогут стать глобальными, а значит, не будут интересны и самим россиянам. С их помощью российские пользователи не смогут общаться со знакомыми из других стран, следить за жизнью зарубежных звезд и так далее», — добавил Геллер.
В заключение собеседник НСН сказал, что разработчики могли бы сделать упор на гиперлокальные сервисы.
«Успешными могли бы стать платформы, функционирующие в рамках жителей одного подъезда, дома, района и так далее, где верифицированные пользователи могли бы стать ближе друг к другу, создать уютную атмосферу добрососедства», — подытожил он.
Ранее Геллер заявил, что программное обеспечение, разрабатываемое в России, ничем не хуже западных конкурентов, однако переход на российский софт может затянуться.
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