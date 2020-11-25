Транспортный налог для автомобилей на газе в Подмосковье могут снизить на 50%

Мособлдума в декабре планирует рассмотреть законопроект о льготах по транспортному налогу для владельцев автомобилей на газе в размере 50%.

Как передает «Радио 1», льготу можно получить автоматически – налоговая просто запросит в ГИБДД информацию, какого типа автомобиль у владельца и на основании этого сама начислит льготу.

Также принятие законопроекта может снизить нагрузку на экологию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогиАвтомобиль
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