Транспортный налог для автомобилей на газе в Подмосковье могут снизить на 50%
25 ноября 202019:54
Мособлдума в декабре планирует рассмотреть законопроект о льготах по транспортному налогу для владельцев автомобилей на газе в размере 50%.
Как передает «Радио 1», льготу можно получить автоматически – налоговая просто запросит в ГИБДД информацию, какого типа автомобиль у владельца и на основании этого сама начислит льготу.
Также принятие законопроекта может снизить нагрузку на экологию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- Врач рассказал, как не заразиться в одной квартире с больным COVID‑19
- Концерт Metallica помог собрать 1,3 млн долларов на благотворительность
- Мясников рассказал, когда ждать новых пиков коронавируса
- Умер Диего Марадона
- Доктор Мясников посоветовал не делать КТ всем пациентам с COVID-19
25 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru