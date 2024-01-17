Продажи умных колонок в России выросли более чем в 1,5 раза
В 2023 году спрос на умные колонки с голосовыми помощниками вырос больше чем в 1,5 раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и объединенного ритейлера «М.видео-Эльдорадо».
В маркетплейсе Wildberries сообщили, что спрос на умные колонки вырос за год в два-три раза. По данным компании «Марвел-дистрибуция», только в январе-ноябре 2023 года в России реализовали порядка 3,4 миллиона умных колонок.
Ранее на выставке CES 2024 показали первую в мире акустическую систему с передачей запахов во время просмотра фильмов или прохождения игр, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru