СМИ: Моуринью решил переманить Роналду в «Фенербахче»

По данным издания, тему возможного трансфера специалист обсудил с португальским форвардом в телефонном разговоре.

«Ты счастлив в «Аль-Насре»? Говорят, ты хочешь покинуть клуб. Если ты намерен уйти, то не хочешь ли присоединиться к «Фенербахче»?», - как пишет Fotomac, эти вопросы Моуринью задал Роналду.

Также в публикации говорится, что с агентом футболиста уже связывался спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко.

Ранее Роналду заявил, что он завершит свою футбольную карьеру в тот день, когда почувствует себя бесполезным на поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

