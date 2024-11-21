СМИ: Моуринью решил переманить Роналду в «Фенербахче»
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью желает, чтобы в состав турецкого клуба перешёл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Fotomac.
По данным издания, тему возможного трансфера специалист обсудил с португальским форвардом в телефонном разговоре.
«Ты счастлив в «Аль-Насре»? Говорят, ты хочешь покинуть клуб. Если ты намерен уйти, то не хочешь ли присоединиться к «Фенербахче»?», - как пишет Fotomac, эти вопросы Моуринью задал Роналду.
Также в публикации говорится, что с агентом футболиста уже связывался спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко.
Ранее Роналду заявил, что он завершит свою футбольную карьеру в тот день, когда почувствует себя бесполезным на поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Моуринью решил переманить Роналду в «Фенербахче»
- Новые регионы РФ получат более 750 млн рублей на покупку медоборудования
- Бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву дали 13 лет колонии
- Суд в Москве продлил арест на три месяца ещё двум фигурантам «Крокуса»
- США расширили список санкций против России
- Финляндия с 2025 года перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство
- Вучич: Путин «не блефует», говоря о готовности защищать страну всеми видами оружия
- Мишустин: В Курскую область направят ₽900 миллионов на приобретение котельных
- Продюсер Рудченко: Орбакайте никогда не откажется от концертов в России
- В Китае чиновник впервые лишился партбилета за взятки криптовалютой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru