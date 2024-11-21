СМИ: Моуринью решил переманить Роналду в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью желает, чтобы в состав турецкого клуба перешёл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Fotomac.

Роналду вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

По данным издания, тему возможного трансфера специалист обсудил с португальским форвардом в телефонном разговоре.

«Ты счастлив в «Аль-Насре»? Говорят, ты хочешь покинуть клуб. Если ты намерен уйти, то не хочешь ли присоединиться к «Фенербахче»?», - как пишет Fotomac, эти вопросы Моуринью задал Роналду.

Также в публикации говорится, что с агентом футболиста уже связывался спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко.

Ранее Роналду заявил, что он завершит свою футбольную карьеру в тот день, когда почувствует себя бесполезным на поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ФутболФутболистТренерКриштиану Роналду

Горячие новости

Все новости

партнеры