Суд в Москве продлил арест на три месяца ещё двум фигурантам «Крокуса»

Басманный суд Москвы продлил срок ареста ещё двум фигурантам дела о теракте в Красногорском концертном зале «Крокус сити холл» до 28 февраля, сообщили РИА Новости.

Речь идет о Шахромджоне Гадоеве и Мустакиме Солиеве.

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Ранее Басманный суд Москвы продлил арест четверым предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни (все четверо внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) до 22 февраля.

Тем временем заслуженный юрист Валентин Степанков заявил, что следственные действия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлятся еще минимум полгода, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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