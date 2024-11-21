Илон Маск поставил мировой рекорд в игре «Diablo 4»

Бизнесмен выложил запись прохождения 150-го уровня игры, который называется «Яма Мастеров» и считается у фанатов одним из самых сложных испытаний в проекте.

Предыдущий рекорд прохождения принадлежал игроку с ником Resistance. Он прошёл уровень за минуту и 59 секунды. Согласно видео с забегом Маска, он сделал это на семь секунд быстрее - за минуту и 52 секунды.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что в вышедшей игре украинской студии GSC Game World «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» пока что не обнаружили русофобский контент, но нашли «кучу багов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

