Илон Маск поставил мировой рекорд в игре «Diablo 4»
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск установил новый мировой рекорд в компьютерной игре «Diablo 4». Об этом он рассказал в соцсети X.
Бизнесмен выложил запись прохождения 150-го уровня игры, который называется «Яма Мастеров» и считается у фанатов одним из самых сложных испытаний в проекте.
Предыдущий рекорд прохождения принадлежал игроку с ником Resistance. Он прошёл уровень за минуту и 59 секунды. Согласно видео с забегом Маска, он сделал это на семь секунд быстрее - за минуту и 52 секунды.
Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что в вышедшей игре украинской студии GSC Game World «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» пока что не обнаружили русофобский контент, но нашли «кучу багов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru