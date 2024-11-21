В России появится система кибербезопасности для автомобилей

По информации издания, Минпромторг РФ заказал экспертно-аналитическое исследование, в рамках которого и подготовят предложения по созданию вышеупомянутой системы. Так, в рамках соответствующего исследования планируется разобрать и классифицировать инциденты в сфере кибербезопасности транспорта, а также провести анализ законодательства в этой сфере.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о том, что хакеры могут внедриться в систему управления двигателем автомобиля, отключить тормоза или украсть из медиасистемы авто контент и даже персональные данные.

Ранее стало известно, что в России телефонные мошенники начали применять новую схему, напоминает «Свободная пресса».

