Путин предложил закрепить роль попечительского совета РАН в законе
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон «О Российской академии наук». Документ предлагает закрепить роль попечительского совета Российской академии наук (РАН) в системе управления академией, уточнив его задачи и функции.
Согласно пояснительной записке, цель создания совета заключается в содействии развитию академии, решении ключевых задач и определении приоритетов ее работы. Совет будет продвигать научные достижения, поддерживать междисциплинарные проекты и взаимодействие РАН с государственными и общественными организациями.
Документ также предусматривает участие попечительского совета в согласовании реорганизации региональных отделений академии, определении числа ее членов и разработке мер государственной поддержки. Совет будет способствовать реализации совместных проектов академии с бизнесом для удовлетворения нужд экономики и укрепления технологического суверенитета страны.
Возглавить попечительский совет должен президент России. В его состав войдут до 20 членов, включая президента РАН, который станет членом совета по должности. Формирование состава совета будет осуществляться с учетом предложений президиума РАН, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин сообщил об испытании баллистической ракеты средней дальности
- Путин заявил о применении против РФ дальнобойного оружия Запада
- МВД предложило упростить регистрацию автомобилей, убрав требование ОСАГО
- Бывший совладелец «Азбуки вкуса» отверг обвинения в мошенничестве
- Билеты на мероприятия культурных площадок Москвы начнут продавать по паспортам
- Венгрия выступила против новых санкций ЕС против России и Белоруссии
- Минздрав утвердил критерии склонности к опасным действиям у психически больных
- В России появится система кибербезопасности для автомобилей
- Илон Маск поставил мировой рекорд в игре «Diablo 4»
- Путин предложил закрепить роль попечительского совета РАН в законе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru