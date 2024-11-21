Путин предложил закрепить роль попечительского совета РАН в законе

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон «О Российской академии наук». Документ предлагает закрепить роль попечительского совета Российской академии наук (РАН) в системе управления академией, уточнив его задачи и функции.

Согласно пояснительной записке, цель создания совета заключается в содействии развитию академии, решении ключевых задач и определении приоритетов ее работы. Совет будет продвигать научные достижения, поддерживать междисциплинарные проекты и взаимодействие РАН с государственными и общественными организациями.

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Документ также предусматривает участие попечительского совета в согласовании реорганизации региональных отделений академии, определении числа ее членов и разработке мер государственной поддержки. Совет будет способствовать реализации совместных проектов академии с бизнесом для удовлетворения нужд экономики и укрепления технологического суверенитета страны.

Возглавить попечительский совет должен президент России. В его состав войдут до 20 членов, включая президента РАН, который станет членом совета по должности. Формирование состава совета будет осуществляться с учетом предложений президиума РАН, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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