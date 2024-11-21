Путин предложил закрепить роль попечительского совета РАН в законе

Документ также предусматривает участие попечительского совета в согласовании реорганизации региональных отделений академии, определении числа ее членов и разработке мер государственной поддержки. Совет будет способствовать реализации совместных проектов академии с бизнесом для удовлетворения нужд экономики и укрепления технологического суверенитета страны.

Возглавить попечительский совет должен президент России. В его состав войдут до 20 членов, включая президента РАН, который станет членом совета по должности. Формирование состава совета будет осуществляться с учетом предложений президиума РАН, передает «Радиоточка НСН».

