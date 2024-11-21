Бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву дали 13 лет колонии
Мещанский районный суд города Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимира Лавленцева к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает RT.
Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 132,9 млн рублей.
Вместе с Лавленцевым был зачитан приговор и другому фигуранту дела — экс-гендиректору ООО «СКА Арена» Игорю Забирану. Он получил 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания колонии общего режима.
Ранее стало известно, что бывший вице-губернатор Петербурга задержан по делу о хищении 3 млрд рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru