Бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву дали 13 лет колонии

Мещанский районный суд города Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимира Лавленцева к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает RT.

Экс-председателя комитета по труду Санкт-Петербурга обвинили в мошенничестве

Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 132,9 млн рублей.

Вместе с Лавленцевым был зачитан приговор и другому фигуранту дела — экс-гендиректору ООО «СКА Арена» Игорю Забирану. Он получил 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания колонии общего режима.

Ранее стало известно, что бывший вице-губернатор Петербурга задержан по делу о хищении 3 млрд рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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