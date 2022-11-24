Путина удивили дипфейком Шольца на выставке искусственного интеллекта. Видео
Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали дипфейк канцлера Германии Олафа Шольца, а также рассказали о последствиях использования подделок. Произошло это на выставке проектов в области искусственного интеллекта в рамках международной конференции по ИИ и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022.
Мнимый глава исполнительной власти ФРГ цитировал на немецком языке Данилу Багрова из фильма Алексея Балабанова «Брат-2» - «Вот скажи мне, американец, в чем сила?...». Канцлер также процитировал одно из известных высказываний бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина.
Путин оцени речь мнимого Шольца как содержательную и верную по сути, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Специалисты также рассказали президенту о системе, которая позволяет распознавать недостоверные публикации и использование дипфейков. Deepfake — технология синтеза изображения на основе искусственном интеллекте. Необходимые создателям изображения и видео накладываются на исходные изображения или видеоролики.
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