«Стать Бузовой». В VK Клипах стало доступно создание дипфейк-видео
ВКонтакте представила новую функцию «Дипфейк», с помощью которой в VK Клипах и VK Видео нейросети в один клик заменят лица пользователей лица селебрити, сообщает пресс-служба компании.
Дипфейк-технология для UGC-контента позволяет обеспечить узнаваемые черты звезды и сохранить фотореалистичность результата. Процесс происходит практически в режиме реального времени.
В редакторе сервиса VK Клипов с помощью кнопки «Дипфейк» на выбранный фрагмент видео можно наложить лицо знаменитости. Своими образами поделились Ольга Бузова, Клава Кока, Егор Крид, NILETTO, Даня Милохин и Катя Адушкина.
«Мы внедрили технологию дипфейков в сервис вертикальных роликов VK Клипы, а также предусмотрели возможность загрузки роликов в VK Видео. Новинка позволит каждому пользователю создавать реалистичные ролики, в которых возможно примерить на себя лица знаменитостей», - отметил CTO ВКонтакте Александр Тоболь.
Важно, что при экспорте на внешние площадки созданные пользователями ролики будут помечаться специальным вотермарком, чтобы зрители смогли отличить дипфейк-видео от реальных видео со звёздами.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство российских учеников предпочитают общаться в приложении «VK Мессенджер» и чатах «ВКонтакте», сообщает RT.
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