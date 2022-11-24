«Стать Бузовой». В VK Клипах стало доступно создание дипфейк-видео

Дипфейк-технология для UGC-контента позволяет обеспечить узнаваемые черты звезды и сохранить фотореалистичность результата. Процесс происходит практически в режиме реального времени.

В редакторе сервиса VK Клипов с помощью кнопки «Дипфейк» на выбранный фрагмент видео можно наложить лицо знаменитости. Своими образами поделились Ольга Бузова, Клава Кока, Егор Крид, NILETTO, Даня Милохин и Катя Адушкина.

«Мы внедрили технологию дипфейков в сервис вертикальных роликов VK Клипы, а также предусмотрели возможность загрузки роликов в VK Видео. Новинка позволит каждому пользователю создавать реалистичные ролики, в которых возможно примерить на себя лица знаменитостей», - отметил CTO ВКонтакте Александр Тоболь.

Важно, что при экспорте на внешние площадки созданные пользователями ролики будут помечаться специальным вотермарком, чтобы зрители смогли отличить дипфейк-видео от реальных видео со звёздами.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство российских учеников предпочитают общаться в приложении «VK Мессенджер» и чатах «ВКонтакте», сообщает RT.

