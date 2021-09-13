Массовое производство планшетов на российском чипе «Скиф» запустят в 2023 году
Массовое производство планшетов на российском микропроцессоре «Скиф» может начаться в 2023 году. Об этом сообщает РБК.
По данным агентства, первый отечественный процессор для мобильных устройств презентовали 10 сентября, и сразу ряд компаний заявили о планах по выпуску гаджетов на основе «Скифа».
Как отметил советник председателя совета директоров производителя вычислительной техники ICL Сергей Свиридов, первые планшеты на базе российского микропроцессора появятся к середине следующего года.
В свою очередь, в IT-компании «БайтЭрг» рассчитывают выпустить первые серийные образцы планшета со «Скифом» к концу 2022 года, а начать массовое производство и выпуск гаджетов — к концу 2023 года.
Мобильный процессор «Скиф» создан специалистами центра проектирования микросхем НПЦ «Элвис». Микропроцессор можно использовать в смартфонах, планшетах, умных камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах, промышленной автоматизации. По данным разработчиков, «Скиф» обладает минимальным энергопотреблением, а производительность гаджетов на его основе примерно соответствует iPhone 6 и iPad Air, отмечает телеканал «360».
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