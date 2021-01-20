Прибор для поиска драгметаллов на Луне и Марсе разработали в России

На работу ушло три года. Ученые намерены предложить прибор для установки на российские и зарубежные посадочные аппараты и роверы, предназначенные для изучения Луны и Марса.

Во время передвижения по поверхности прибор сможет регистрировать присутствие основных породообразующих элементов на глубине от нескольких десятков сантиметров до метра.

Ранее Рогозин сообщил, что первые пилотируемые миссии России на Луну будут проходить с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара».

