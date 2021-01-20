Прибор для поиска драгметаллов на Луне и Марсе разработали в России
Ученые российского Института космических исследований РАН создали прототип прибора для будущего отечественного тяжелого «Лунохода-Геолога», предназначенного для поиска полезных ископаемых, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
По его словам, разработка велась при поддержке Российского научного фонда. Ее испытали на ускорителе протонов в Объединенном институте ядерных исследований. «Эксперимент показал, что наша концепция работает», - сказал Митрофанов.
На работу ушло три года. Ученые намерены предложить прибор для установки на российские и зарубежные посадочные аппараты и роверы, предназначенные для изучения Луны и Марса.
Во время передвижения по поверхности прибор сможет регистрировать присутствие основных породообразующих элементов на глубине от нескольких десятков сантиметров до метра.
Ранее Рогозин сообщил, что первые пилотируемые миссии России на Луну будут проходить с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара».
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