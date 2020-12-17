Предприятие «Роскосмоса» создаст корабль «Орленок» для полетов на Луну

В ракетно-космической корпорации «Энергия», которая входит в «Роскосмос», прорабатывается вариант создания облегченной версии космического корабля «Орел», под условным названием «Орленок», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Корабль необходим для полетов на Луну. Новая его версия будет на 5 тонн легче базового «Орла», так как будет рассчитана на два члена экипажа.