Предприятие «Роскосмоса» создаст корабль «Орленок» для полетов на Луну

В ракетно-космической корпорации «Энергия», которая входит в «Роскосмос», прорабатывается вариант создания облегченной версии космического корабля «Орел», под условным названием «Орленок», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Корабль необходим для полетов на Луну. Новая его версия будет на 5 тонн легче базового «Орла», так как будет рассчитана на два члена экипажа.

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Тем временем, Роскосмос заключил контракт на разработку технического проекта сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», сумма сделки составит около 1,5 млрд рублей.

Разработкой проекта «Енисея» займётся ракетно-космический центр «Прогресс».

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:ЛунаРакетаРоскосмос
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