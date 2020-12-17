Предприятие «Роскосмоса» создаст корабль «Орленок» для полетов на Луну
В ракетно-космической корпорации «Энергия», которая входит в «Роскосмос», прорабатывается вариант создания облегченной версии космического корабля «Орел», под условным названием «Орленок», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Корабль необходим для полетов на Луну. Новая его версия будет на 5 тонн легче базового «Орла», так как будет рассчитана на два члена экипажа.
Тем временем, Роскосмос заключил контракт на разработку технического проекта сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», сумма сделки составит около 1,5 млрд рублей.
Разработкой проекта «Енисея» займётся ракетно-космический центр «Прогресс».
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