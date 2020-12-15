Пилотируемые запуски к Луне пройдут на ракетах «Ангара»

Глава «Роскосмоса» считает, что пока рано приступать к созданию ракеты «Енисей». По его мнению, для этого необходимы совершенно новые технологические решения, в том числе принципиально новый маршевый двигатель многократного использования.

Накануне космические войска ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, сообщает RT. Это был второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5». Рогозин анонсировал также два испытательных пуска ракет этого семейства в 2021 году.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН рассказал, как стоит относиться к успешному запуску ракеты.

