Пилотируемые запуски к Луне пройдут на ракетах «Ангара»
Первые пилотируемые миссии России на Луну будут проходить с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара». Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Ранее предполагалось, что такие пуски будут осуществляться с помощью сверхтяжелой ракеты «Енисей».
«"Ангара" в ее различных новых версиях (5М, 5В) становится основным средством выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса», - написал Рогозин в Facebook.
Глава «Роскосмоса» считает, что пока рано приступать к созданию ракеты «Енисей». По его мнению, для этого необходимы совершенно новые технологические решения, в том числе принципиально новый маршевый двигатель многократного использования.
Накануне космические войска ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, сообщает RT. Это был второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5». Рогозин анонсировал также два испытательных пуска ракет этого семейства в 2021 году.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН рассказал, как стоит относиться к успешному запуску ракеты.
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