Premier, Rutube и Yappy станут доступны в единой подписке

Он пояснил, что цель нововведения – обеспечение максимальной бесшовности между площадками холдинга, передает ТАСС. По словам Косинского, прежде всего это требуется для удобства пользователей. В результате им будут доступны разные типы контента: горизонтальный и вертикальный. Кроме того, расширится сам контент.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, председатель правления Российского общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин заявил в интервью НСН, что конкуренция с YouTube является политическим, а не экономическим вопросом, решить его можно только общими усилиями команд-разработчиков.

