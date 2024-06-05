Premier, Rutube и Yappy станут доступны в единой подписке
Онлайн-кинотеатр Premier, национальный видеохостинг Rutube и приложение коротких вертикальных видео Yappy к концу текущего года будут доступны в единой подписке. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме заместитель генерального директора и куратор цифровых активов холдинга «Газпром-медиа» Сергей Косинский.
Он пояснил, что цель нововведения – обеспечение максимальной бесшовности между площадками холдинга, передает ТАСС. По словам Косинского, прежде всего это требуется для удобства пользователей. В результате им будут доступны разные типы контента: горизонтальный и вертикальный. Кроме того, расширится сам контент.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, председатель правления Российского общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин заявил в интервью НСН, что конкуренция с YouTube является политическим, а не экономическим вопросом, решить его можно только общими усилиями команд-разработчиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru