Premier, Rutube и Yappy станут доступны в единой подписке

Онлайн-кинотеатр Premier, национальный видеохостинг Rutube и приложение коротких вертикальных видео Yappy к концу текущего года будут доступны в единой подписке. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме заместитель генерального директора и куратор цифровых активов холдинга «Газпром-медиа» Сергей Косинский.

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Он пояснил, что цель нововведения – обеспечение максимальной бесшовности между площадками холдинга, передает ТАСС. По словам Косинского, прежде всего это требуется для удобства пользователей. В результате им будут доступны разные типы контента: горизонтальный и вертикальный. Кроме того, расширится сам контент.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, председатель правления Российского общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин заявил в интервью НСН, что конкуренция с YouTube является политическим, а не экономическим вопросом, решить его можно только общими усилиями команд-разработчиков.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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