Пользователи в YouTube смогут создавать ремиксы с помощью ИИ

Для превращения композиции в ремикс нужно выбрать песню, затем нажать опцию «Изменить стиль трека» и написать текстовый запрос о том, как необходимо поменять звучание песни. Нейросеть сгенерирует 30-секундный отрывок, который можно использовать в коротких видео Shorts. Получившийся трек будет промаркирован, что он был создан с помощью технологий ИИ.

Ранее The Washington Post сообщила, что суд в России назначил американской корпорации Google штраф, сумма которого превышает все богатство мира.



