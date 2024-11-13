Пользователи в YouTube смогут создавать ремиксы с помощью ИИ

Видеосервис YouTube планирует запустить функцию, благодаря которой пользователи смогут делать ремиксы на песни с помощью искусственного интеллекта. Пока воспользоваться ею лишь часть жителей США.

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Для превращения композиции в ремикс нужно выбрать песню, затем нажать опцию «Изменить стиль трека» и написать текстовый запрос о том, как необходимо поменять звучание песни. Нейросеть сгенерирует 30-секундный отрывок, который можно использовать в коротких видео Shorts. Получившийся трек будет промаркирован, что он был создан с помощью технологий ИИ.

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ФОТО: ТАСС / Елагин Сергей
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