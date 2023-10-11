Пользователи iPhone с iOS 17 столкнулись перезагрузкой устройств по ночам
Многие пользователи iPhone заметили, что по ночам их устройства стали непроизвольно выключаться и включаться, сообщает «Российская газета».
На эту проблему пожаловались владельцы устройств, на которых установлена операционная система iOS 17.
По их словам, утром они замечают, что включен экран ввода пароля на смартфоне. А это указывает на то, что была произведена перезагрузка. Кроме того, в данных о расходе заряда батареи показано, что телефон находился в выключенном состоянии на протяжении нескольких часов.
При этом ряд пользователей отмечает, что проблема касается не только новых моделей iPhone.
По мнению экспертов, одним из объяснений такого поведения устройств может быть то, что они так экономят расход заряда батареи. Специалисты, советуют для того, чтобы проверить, выключался ли смартфон ночью, необходимо зайти в настройки и выбрать пункт «Аккумуляторы». Там можно будет ознакомиться с диаграммой «Последние 24 часа».
Ранее Apple признала проблему выгорающего дисплея на iPhone 15 Pro, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru