Apple выпустила iOS 17

Компания Apple представила новую версию операционной системы iOS, говорится в пресс-релизе на сайте корпорации.

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“iOS 17 доступна сегодня в виде бесплатного обновления программного обеспечения», - сообщили в компании.

Новая версия расширяет функционал приложения «телефон». Появилась возможность создать единый фото-аватар для своего контакта.

Также обновлен функционал FaceTime. Если дозвониться до абонента по этому приложению не получается, пользователь может оставить голосовое сообщение или видео.

Загрузить iOS 17 могут и российские пользователи.

Apple 12 сентября представила линейку смартфонов iPhone 15, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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