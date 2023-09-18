Apple выпустила iOS 17
Компания Apple представила новую версию операционной системы iOS, говорится в пресс-релизе на сайте корпорации.
“iOS 17 доступна сегодня в виде бесплатного обновления программного обеспечения», - сообщили в компании.
Новая версия расширяет функционал приложения «телефон». Появилась возможность создать единый фото-аватар для своего контакта.
Также обновлен функционал FaceTime. Если дозвониться до абонента по этому приложению не получается, пользователь может оставить голосовое сообщение или видео.
Загрузить iOS 17 могут и российские пользователи.
Apple 12 сентября представила линейку смартфонов iPhone 15, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД призвал россиян проявлять бдительность в недружественных странах
- Минцифры: цифровые копии не заменят оригиналы документов
- Apple выпустила iOS 17
- В Москве арестовали водителя Mercedes, устроившего ДТП с пятью пострадавшими
- Экс-агент ЦРУ Джиральди допустил ввод войск США на Украину
- МИД ФРГ анонсировал военную помощь Украине на 400 млн евро
- Путин наградил Хабенского орденом Почета
- Захарова назвала ситуацию вокруг украинского зерна «бесконечной возней»
- Контрактник получил пять с половиной лет колонии за уклонение от мобилизации
- Совет Госдумы постановил пересадить депутатов на российские автомобили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru