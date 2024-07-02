«Пока достаточно»: В отрасли оценили максимальную скорость интернета в России

Сверхскоростной интернет пока не нужен обычным пользователям, но может эффективно использоваться в отдельных сегментах, например, в медицине, заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.

Японские ученые поставили новый рекорд по передаче данных по оптоволокну — 402 Тбит/с. Специалисты смогли модернизировать оптоволоконный кабель новыми типами усилителей, что позволило увеличить пропускную способность соединения и избежать потерь. Пока проект находится в стадии тестирования. Отмечается, что половина такой скорости может появиться в недалеком будущем. Но все будет зависеть не только он представителей цифровых услуг, но и от оборудования пользователей. Сейчас такая скорость обычным пользователям не нужна, считает Кусков.