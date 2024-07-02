«Пока достаточно»: В отрасли оценили максимальную скорость интернета в России
Денис Кусков заявил НСН, что высокоскоростной интернет не нужен обычным россиянам, им хватает и 31 мегабита в секунду на мобильных устройствах.
Сверхскоростной интернет пока не нужен обычным пользователям, но может эффективно использоваться в отдельных сегментах, например, в медицине, заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.
Японские ученые поставили новый рекорд по передаче данных по оптоволокну — 402 Тбит/с. Специалисты смогли модернизировать оптоволоконный кабель новыми типами усилителей, что позволило увеличить пропускную способность соединения и избежать потерь. Пока проект находится в стадии тестирования. Отмечается, что половина такой скорости может появиться в недалеком будущем. Но все будет зависеть не только он представителей цифровых услуг, но и от оборудования пользователей. Сейчас такая скорость обычным пользователям не нужна, считает Кусков.
«Понятно, что такие скорости сегодня простому человеку не нужны. Но в дальнейшем, когда контент станет еще более требовательным, большим по объему, такие скорости пригодятся. Это работа на перспективу, нельзя останавливаться, аппетит всегда приходит во время еды. Да, такие ресурсы есть, поэтому, почему бы не рассчитывать на их дальнейшее использование», - отметил он.
По его словам, в России сегодня максимальная скорость мобильного интернета достигает 900 мегабит в секунду, а средние значения остановились на уровне 31 мегабит, но этого пока достаточно.
«В России есть проводной интернет и есть мобильный. Если брать мобильный, то, по нашим подсчетам, скоростные характеристики находятся в среднем на уровне 31 мегабита в секунду, максимально мы получали 800-900 мегабит в секунду на отдельных базовых станциях. Что касается проводного интернета, скорость на уровне одного гигабита. Пока этих скоростей более чем достаточно, чтобы обеспечить работу всех областей. В отдельных сегментах иногда необходимо использовать большие скорости - например, для проведения каких-то медицинских операций. В этом направлении ведется работа», - заключил собеседник НСН.
Россия занимает шестое место в мире по доступности интернета. Об этом ранее сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как отметил зампред правительства, РФ входит в число стран, имеющих собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели, в том числе GigaChat, Kandinsky, YandexGPT, передает «Радиоточка НСН».
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