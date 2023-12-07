СМИ: небольшие населенные пункты и дороги в РФ обеспечат скоростным интернетом

Это позволит обеспечить небольшие населенные пункты и дороги скоростным интернетом. Во второй половине 2024 года планируется разработка для высвобождения полосы, которая сегодня занята операторами эфирного цифрового ТВ.

В Калмыкии, Дагестане и Астраханской области в 2024 году начнется эксперимент по переводу цифрового ТВ на частоты 470–694 МГц. Данные регионы были выбраны, потому что в них нагрузка на диапазон ниже, чем в других субъектах.

Ранее стало известно, что трассу от Москвы до Казани полностью обеспечат 4G, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

