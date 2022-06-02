Планшеты на российской операционной системе «Аврора» появятся в школах РФ

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что планшеты на отечественной операционной системе «Аврора» должны появиться в российских школах. По его словам, сроки их внедрения пока обсуждаются, сообщает сайт ведомства.

Также, по словам министра, планируется разработка приложения для учителей, которое позволит выводить данные в электронные журналы.

«Приложение будет унифицированным и позволит выводить напрямую, без потери времени, данные в электронные журналы: оценки и домашние задания» - пояснил Шадаев.