Планшеты на российской операционной системе «Аврора» появятся в школах РФ

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что планшеты на отечественной операционной системе «Аврора» должны появиться в российских школах. По его словам, сроки их внедрения пока обсуждаются, сообщает сайт ведомства.

Также, по словам министра, планируется разработка приложения для учителей, которое позволит выводить данные в электронные журналы.

«Приложение будет унифицированным и позволит выводить напрямую, без потери времени, данные в электронные журналы: оценки и домашние задания» - пояснил Шадаев.

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По его словам, вторым этапом станет - развитие платформ и дневников в российских регионах.

«Мы договорились, что до конца июля выпустим перспективные требования и поэтапно начнем разработку федеральной системы. Она должна задать целевой уровень функциональности», - добавил глава ведомства.

Ранее Максут Шадаев пообещал не оставить компании РФ без софта.

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ФОТО: РИА Новости
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