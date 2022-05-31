Глава Минцифры пообещал не оставить компании РФ без софта
Крупные отечественные компании, которые приобретали специализированное программное обеспечение у разработчиков за границей, не останутся без софта. Об этом заявил на форуме Tadviser Summit министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
По его словам, некоторые заказчики уже переходят на российские решения. При этом, поставки комплектующих для IT-индустрии в Россию продолжаются, несмотря на сложности с логистикой.
Глава Минцифры анонсировал создание отраслевых комитетов, которые будут принимать стратегические решения по импортозамещению программного обеспечения в конкретных отраслях. По словам Шадаева, у России имеется немало собственных наработок в этой области.
Министр также сообщил, что в России появится Центр сборки оборудования систем хранения данных, уже есть компании - инвесторы, готовые вложиться в данный проект.
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