Своих не хватает: Россию «поделят» на зоны китайских и отечественных станций 5G

«Обычно, если посмотреть на процесс развертывания сети, она никогда не разворачивалась на оборудовании какого-то одного вендора. Россия всегда делилась на регион Huawei, регион Nokia, регион Alcatel. Ввиду того, что у нашей страны есть потребность в ускоренном развертывании сети, мы продвигаем политику цифровизации общества, а также предпринимательства и всех государственных услуг, для продвижения передовых технологий нам нужно форсированное внедрение 5G в наши структуры. Так как по собственному оборудованию у нас еще ведутся работы, наработки, тесты, пока мы не можем запустить его в том объеме выпуска, который необходим для развития 5G в городах-миллионниках. Если посмотреть по количеству базовых станций, которые размещены у операторов, это десятки тысяч. Одной тысячи базовых станций, которые сейчас может выпустить отечественное производство, будет крайне недостаточно», — сказал Ящук.

Собеседник НСН добавил, что перед началом развертывания 5G, как правило, выбираются тестовые площадки.

«Это например, ВДНХ, Тверская улица, еще какие-нибудь объекты. На них размещаются объекты 5G и проводится тест-система по фактическому использованию сети: сбору трафика, звонкам и всем прочим необходимым нормативам. Тестирование может длиться и полгода, и год. Вполне вероятно, что регионы в дальнейшем будут делиться: будут зоны китайского и российского оборудования», — предположил эксперт.

Ящук заявил, что выпустить к 2025 году тысячу российских базовых станций вполне возможно.

«Цель достижима. Все зависит от стадии наработок. Думаю, там уже есть определенное производство, нужно только вывести их в серию и поставить на автомат. Затем объемы выпуска базовых станций значительно расширятся. Сейчас самое главное — протестировать их», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение эксперт пояснил, сколько именно нужно базовых станций, чтобы покрыть, например, столичный регион.

«Если мы берем столичный регион, то это больше десяти тысяч только опор. Плюс крышные позиции. Плюс башенные позиции. Плюс внутренние позиции. Любой крупный город — это не менее пяти тысяч позиций на оператора, если мы берем “большую четверку”», — подытожил он.

Ранее Ящук заявил, что дефицит оборудования для строительства объектов сотовой инфраструктуры в регионах России остается, так как основные объемы перенаправляются в новые регионы и Краснодарский край.

