Нейросеть воссоздала образ Юрия Никулина для нового фильма Андреасянов

Одним из героев семейного фильма «Манюня: Приключения в Москве» станет советский актер Юрий Никулин, образ и голос которого воссоздали с помощью нейросети, рассказал продюсер картины Гевонд Андреасян. Его цитирует «Бюллетень кинопрокатчика».

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По его словам, создатели картины получили разрешение от семьи актера. Работа над образом Никулина заняла восемь месяцев. Знакомые с несколькими сценами источники назвали результат впечатляющим.

Никулин станет одним из главных героев фильма. При этом в промо-кампании его образ использовать не будут. Премьера состоится 30 марта.

Фильм Сарика Андреасяна «Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ 14-17 марта. Общие сборы превысили 560 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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