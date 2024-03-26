Нейросеть воссоздала образ Юрия Никулина для нового фильма Андреасянов

По его словам, создатели картины получили разрешение от семьи актера. Работа над образом Никулина заняла восемь месяцев. Знакомые с несколькими сценами источники назвали результат впечатляющим.

Никулин станет одним из главных героев фильма. При этом в промо-кампании его образ использовать не будут. Премьера состоится 30 марта.

Фильм Сарика Андреасяна «Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ 14-17 марта. Общие сборы превысили 560 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

