Искусственный интеллект создал программу Недели современной музыки в «Зарядье»

Программу концертов для Недели современной музыки, которая в начале января пройдет в концертном зале «Зарядье», сформировал искусственный интеллект, сообщила пресс-служба концертного зала.

В рамках Недели современной музыки состоятся выступления камерного оркестра im SPIEGEL, творческого объединения mader nort, Île Thélème Ensemble, участников лаборатории для молодых композиторов «Открытый космос» и солистов CEAM.

Для создания программы каждой нейросети был дан одинаковый промт – составить порядок исполнения произведений и объяснить логику предложенной концепции. Исполнителям предстояло выбрать наиболее подходящий вариант и прокомментировать ее работу.

С помощью платформы машинного обучения ансамбль проекта mader nort также напишет партию птиц для сочинения Павла Карманова «Ре мажор II» для двух фортепиано и электроники.

По словам генерального директора зала «Зарядье» Ивана Рудина, искусственного интеллекта уже может применяться в создании концертов академической музыки.

«Такие тенденции нельзя игнорировать – особенно в контексте Недели современной музыки», – добавил он.

Недели современной музыки пройдет в «Зарядье» в начале января 2025 года.

