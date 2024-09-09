Искусственный интеллект создал программу Недели современной музыки в «Зарядье»
Программу концертов для Недели современной музыки, которая в начале января пройдет в концертном зале «Зарядье», сформировал искусственный интеллект, сообщила пресс-служба концертного зала.
В рамках Недели современной музыки состоятся выступления камерного оркестра im SPIEGEL, творческого объединения mader nort, Île Thélème Ensemble, участников лаборатории для молодых композиторов «Открытый космос» и солистов CEAM.
Для создания программы каждой нейросети был дан одинаковый промт – составить порядок исполнения произведений и объяснить логику предложенной концепции. Исполнителям предстояло выбрать наиболее подходящий вариант и прокомментировать ее работу.
С помощью платформы машинного обучения ансамбль проекта mader nort также напишет партию птиц для сочинения Павла Карманова «Ре мажор II» для двух фортепиано и электроники.
По словам генерального директора зала «Зарядье» Ивана Рудина, искусственного интеллекта уже может применяться в создании концертов академической музыки.
«Такие тенденции нельзя игнорировать – особенно в контексте Недели современной музыки», – добавил он.
Недели современной музыки пройдет в «Зарядье» в начале января 2025 года.
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