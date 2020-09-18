США борются за свое существование. Омбудсмен объяснил суть претензий Трампа к TikTok
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев объяснил НСН, что на самом деле происходит вокруг конфликта США с китайскими мессенджерами.
В США с 20 сентября вступит в действие запрет на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat, сообщает Министерство торговли США.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев объяснил НСН, что на самом деле происходит вокруг конфликта США с китайскими мессенджерами.
«Когда компания-разработчик в информационном мире получает влияние и административный контроль выше чем государство, то государство борется за свою монополию, отсюда и возникают претензии к TikTok или любой другой технологической компании, например, в России это был Telegram. Это все от того, что государства видят, что теряют свою классическую монополию на контроль за населением, который они хотят сохранить и дальше. Государства борются за свое существование, отсюда этот конфликт», - сказал Мариничев.
До государств в мире начинает доходить, что геополитическое противостояние в мире переходит в контентную часть, а не инфраструктурную, как это было в годы Холодной войны. Это приведет к изменению социально-экономических моделей и к смене самих государственных моделей, заключил эксперт.
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