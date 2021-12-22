Первый в России 5G-полигон начал работу в Москве

Так, на полигоне будут проводиться прикладные исследования, а также испытания прототипов и опытных образцов инновационных медицинских решений, работающих на базе сети 5G.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее отмечал, что для развития в России стандарта связи 5G необходимо урегулировать вопрос с этими частотами с военными.

