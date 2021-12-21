Мобильный интернет в Москве стал быстрее общероссийского в 1,8 раза

Средняя скорость мобильного интернета в Москве на конец текущего года составляет более 40 Мбит/сек, что в 1,8 раза больше, чем в целом по России. Данные последних измерений в мобильных сетях сотовых операторов в столице и области публикует информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

В исследовании приведены скорости сетей так называемой большой четверки: МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» (сеть «Билайн») и «Tele2». Согласно замерам, за год средняя скорость в Москве по направлению к абоненту выросла на 4 Мб/сек, до 40 Мбит/сек.

В Москве продолжает лидировать «МегаФон» со средней скоростью 56,1 Мбит/сек, в Московской области результаты МТС и «МегаФона» почти равны (41,3 и 41,2 Мбит/сек, соответственно). Вместе с тем, по уровню стабильности (пинг) все сети идут «ноздря в ноздрю» в столичном регионе.

Если сравнивать с данными по России, которые были получены агентством в ноябре 2021 года, показатель более чем в 1,5 раза выше, чем по стране. Так, средняя скорость мобильного интернета в России – 21,7 Мбит/сек. В Московской области средняя скорость к абоненту практически не отличается от результатов в столице, и составляет 36,5 Мбит/сек (34 Мбит/сек в 2020 году).

На этот раз TelecomDaily включило в спецпроект «Качество связи» данные своего приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус». Это позволяет получать информацию по сотням городов одновременно в режиме реального времени и формировать отчёты на регулярной основе – ежемесячно, ежеквартально и т.д. Агентство также продолжает использовать методику локальных замеров силами своих экспертов на сертифицированном оборудовании.

Исследование проводилось в течение IV квартала текущего года на основе нескольких десятков тысяч замеров, включая измерения по приложению и с помощью сертифицированного оборудования. По приложению, результаты включают обезличенные данные. Один и тот же абонент мог запускать «Мегабитус» дома, в офисе, в магазине, на даче и в других местах.

По средней скорости передачи данных к абоненту (просмотр контента, серфинг по сайтам) «МегаФон» продолжает удерживать первую позицию. Показатель «МегаФона» –56,1 Мбит/сек (55,1 Мбит/с в 2020 году) против 43,1 у МТС (34,6 Мбит/с в 2020 году). «Билайн» обеспечивает скорости на уровне – 40,2 Мбит/сек (30,2 Мбит/с в 2020 году), у «Tele2» – 25 Мбит/сек (23 Мбит/с в 2020 году).

Что касается показателя пинг, который отвечает за стабильность (чем ниже значение, тем качественнее результат), то в столице он оказался одинаковым сразу у трех операторов: «МегаФона», МТС, и «Билайна» - 44, у «Tele2» – 46. В Московской области разрыв между первым и четвёртым местом составил две единицы.

