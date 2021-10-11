Аналитик спрогнозировал дату перехода России на 5G
Ведущий аналитик Mobile Research Group в интервью НСН заявил, что стандарт 4G еще несколько лет сможет удовлетворять потребности россиян в качественной связи.
Для развития в России стандарта связи 5G необходимо урегулировать вопрос с этими частотами с военными, но этого не произойдет в ближайшие месяцы. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан заявил, что если операторам не выделят новые частоты, то качество связи в существующих сетях 4G ухудшится меньше, чем через десять лет. Другие операторы называют срок в два-три года.
«Эта проблема остро на большей части территории страны не стоит. Для развития 5G нужно много усилий, эти частоты сейчас заняты военными. Если эти частоты не появятся, что 5G будет развиваться гораздо более медленно. При этом большая часть операторов инвестирует в развитие сети меньшие деньги, чем раньше, есть определенная экономия. Скорость развития сократилась по ряду причин: это возросшая стоимость оборудования, текущие расходы, в частности, электричество стоит намного дороже. И сейчас сети развиваются не так быстро и активно, как могли бы. Но это объективная причина, присущая всем операторам», - отметил Эльдар Муртазин.
Меж тем Хачатур Помбухчан бьет тревогу. По его словам, плотность населения в агломерациях увеличивается, и при этом не только растет объем потребления данных, но более тяжелыми становятся контентные единицы: видео, приложения. Мобильные операторы в этой ситуации идут на увеличение количества базовых станций, чтобы уменьшить зону покрытия каждой и добиться на ней приемлемого качества. Но такая мера не может быть эффективной длительное время, далее операторам придется искать новые пути решения проблемы.
«Если говорить о степени развития сети 4G в нашей стране, то она неплохая, и при переходе на новый уровень 4G будут постепенно отключать. Но пару лет еще есть. Сейчас это наш стандартный режим передачи данных в России, сети недозагружены. Есть запас прочности, но в некоторых местах они на пределе. Так что комментарий появился как реакция на ситуацию в крупных мегаполисах, где запас прочности исчезает, нужны новые частоты», - резюмировал Эльдар Муртазин.
К слову, представитель пресс-службы МТС, на которого ссылается РБК, уверен в том, сети 4G будут актуальны еще несколько лет и их потенциал «еще не исчерпан как на массовом рынке, так и в корпоративных решениях даже с запуском сетей 5G». По его словам, сейчас есть большое количество технологий, которые могут помочь «расширить этот стандарт, ускорить и увеличить пропускную способность».
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