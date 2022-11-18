Первый беспилотный грузовик для тестирования на трассе М-11 представят до конца года

«Камаз» до конца года представит беспилотный грузовик для тестирования на трассе М-11. Об этом сообщил замминистра транспорта Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

«Дальше грузовик будет тестироваться, а с февраля по июнь Минтранс будет создавать цифровой двойник дороги Москва — Петербург. По итогу, в соответствии с данными цифрового двойника, будет запущено движение этого грузовика в мае–июне 2023 года», — отметил Баканов.

«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в ралли «Дакар»

В конце октября власти одобрили запуск грузовых беспилотников на М-11. Тестировать планируют перевозку грузов между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы.

Всего правительство намерено сделать беспилотными почти 20 тыс. километров российских дорог общего пользования к 2030 году.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее сообщалось, что «Камаз» планирует в 2023 году вывести пять беспилотных грузовиков на трассу М-11, до 50 грузовиков - в 2024 году. Автомобили будут перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГрузовикиБеспилотникиКамаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры