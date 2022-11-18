Первый беспилотный грузовик для тестирования на трассе М-11 представят до конца года

«Камаз» до конца года представит беспилотный грузовик для тестирования на трассе М-11. Об этом сообщил замминистра транспорта Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

«Дальше грузовик будет тестироваться, а с февраля по июнь Минтранс будет создавать цифровой двойник дороги Москва — Петербург. По итогу, в соответствии с данными цифрового двойника, будет запущено движение этого грузовика в мае–июне 2023 года», — отметил Баканов.