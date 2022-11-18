Первый беспилотный грузовик для тестирования на трассе М-11 представят до конца года
«Камаз» до конца года представит беспилотный грузовик для тестирования на трассе М-11. Об этом сообщил замминистра транспорта Дмитрий Баканов, передает ТАСС.
«Дальше грузовик будет тестироваться, а с февраля по июнь Минтранс будет создавать цифровой двойник дороги Москва — Петербург. По итогу, в соответствии с данными цифрового двойника, будет запущено движение этого грузовика в мае–июне 2023 года», — отметил Баканов.
В конце октября власти одобрили запуск грузовых беспилотников на М-11. Тестировать планируют перевозку грузов между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы.
Всего правительство намерено сделать беспилотными почти 20 тыс. километров российских дорог общего пользования к 2030 году.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее сообщалось, что «Камаз» планирует в 2023 году вывести пять беспилотных грузовиков на трассу М-11, до 50 грузовиков - в 2024 году. Автомобили будут перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом.
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