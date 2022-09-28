«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в ралли «Дакар»

Российская команда «КАМАЗ-мастер» отказалась от участия в ралли «Дакар» из-за требований Международной автомобильной федерации (FIA). Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Ранее FIA разрешила российским и белорусским пилотам выступать под нейтральным флагом после подписания специальной анкеты, в которой прописан ряд ограничений, напоминает RT. Как сообщал гонщик Сергей Карякин, федерация требовала в том числе публично осудить политику властей РФ и спецоперацию на Украине, отмечает РЕН ТВ.

«Участие российских спортсменов в ралли "Дакар" обусловлено необходимостью подписания анкеты Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающей российскую спецоперацию в Украине. По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях», — говорится в заявлении «КАМАЗ-мастер».

В команде подчеркнули, что остаются «со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации».

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ФОТО: Фото Alessio Corradini
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