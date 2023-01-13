Первое в мире беспилотное исследовательское судно ввели в эксплуатацию в Китае
Китай ввел в эксплуатацию первое в мире автоматизированное научно-исследовательское судно «Чжухайюнь». Об этом сообщает Центральное телевидение страны.
«Чжухайюнь» может использоваться для комплексных исследований океана, океанографической съемки, картографии, морских патрулей, забора проб. На его борту возможна установки различных приборов для наблюдения за воздушным, морским пространствами, глубинами.
Судно оснащено системой автономной навигации и технологией дистанционного управления. «Чжухайюнь» длиной 88,5 метра, шириной 14 метров и расчетной высотой борта 6,1 метра может развивать максимальную скорость 18 узлов. При этом скорость в экономичном режиме составляет 13 узлов.
Отмечается, что КНР самостоятельно разработала все основные системы научно-исследовательского судна.
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