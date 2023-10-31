«Известия»: Операторам увеличат в 10 раз плату за использование 4G
Плата сотовых операторов за использование всего радиочастотного спектра в следующем году вырастет вдвое, если Минцифры РФ утвердит новую методику ее расчета. Об этом пишут Известия.
По данным издания, сейчас операторы оплачивают пользование частотами для 4G (LTE) со скидкой как за перспективную технологию. Однако новая методика не относит LTE к таким технологиям, в связи с чем плата за использование частот может увеличиться в 10 раз.
Как отметил собеседник газеты в госорганах, вопрос о повышении платы уже решен. Это позволит привлечь в бюджет 20 млрд рублей дополнительно. Средства необходимы для реализации соцпроектов в области связи, в том числе подключения небольших населенных пунктов к интернету.
В свою очередь, близкий к одному из сотовых операторов источник рассказал, что четыре крупнейших федеральных оператора страны платят 15–17 млрд рублей в год за использование частот. Изменения Минцифры спровоцируют рост таких расходов почти до 30 млрд рублей.
По мнению экспертов, при введении новой методики расчета операторы будут платить за частоты около 1% своих доходов, а пользователей в этом случае ожидает рост тарифов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru