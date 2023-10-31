«Известия»: Операторам увеличат в 10 раз плату за использование 4G

По данным издания, сейчас операторы оплачивают пользование частотами для 4G (LTE) со скидкой как за перспективную технологию. Однако новая методика не относит LTE к таким технологиям, в связи с чем плата за использование частот может увеличиться в 10 раз.

Как отметил собеседник газеты в госорганах, вопрос о повышении платы уже решен. Это позволит привлечь в бюджет 20 млрд рублей дополнительно. Средства необходимы для реализации соцпроектов в области связи, в том числе подключения небольших населенных пунктов к интернету.

В свою очередь, близкий к одному из сотовых операторов источник рассказал, что четыре крупнейших федеральных оператора страны платят 15–17 млрд рублей в год за использование частот. Изменения Минцифры спровоцируют рост таких расходов почти до 30 млрд рублей.

По мнению экспертов, при введении новой методики расчета операторы будут платить за частоты около 1% своих доходов, а пользователей в этом случае ожидает рост тарифов.

